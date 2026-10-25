Perú prorroga por 60 días el estado de emergencia en Lima para enfrentar la criminalidad

Un decreto supremo publicado este domingo en el diario oficial El Peruano señaló que durante la vigencia del estado de excepción la PNP mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.

La prórroga, que fue dictada por primera vez por el actual Gobierno de la derechista Keiko Fujimori el pasado 28 de agosto, regirá a partir del 28 de octubre.

La medida implica la restricción de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Además, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con el permiso de las autoridades, mientras que las actividades que no sean masivas podrán realizarse sin autorización previa.

El decreto incluyó una disposición complementaria en la que señaló que la lucha operativa contra la criminalidad estará a cargo de un comando unificado, cuya conducción estará a cargo de la PNP, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

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Este comando tiene la misión de realizar acciones para "garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como a prevenir, investigar y combatir la criminalidad organizada" en Lima y el Callao.

La decisión de ampliar el estado de emergencia se tomó tras recibir una petición de la comandancia general de la PNP, que se basó en informes internos "sobre la perturbación al orden interno por la persistencia del accionar criminal y la inseguridad ciudadana" en la capital peruana.

La norma fue publicada con las firmas de Fujimori, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros de Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, y Transportes y Comunicaciones.