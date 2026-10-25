Puerta grande para el mexicano Angelino en su despedida de los ruedos en feria de Tlaxcala

Los toros de Las Huertas resultaron desiguales de juego y en general correctos de presentación. Los tendidos presentaban más de tres cuartos de entrada, en la Plaza de Toros Jorge 'El Ranchero' Aguilar, con capacidad para 2.500 espectadores.

Angelino se despedía tras 26 años como matador de toros. Lo hacía en la plaza donde tomó la alternativa. No defraudó el tlaxcalteca, quien, tras el paseíllo con sus compañeros de terna, saludó en solitario a los tendidos.

Abrió plaza un ejemplar delantero de cornamenta, rematado pero sin demasiada caja. Se quedaba en los pases y tendía a colarse. Pese a ello, Angelino se acomodó con la muleta por ambos pitones, lo hizo aliviado y sobre pies, pero perdiendo los pasos adecuados y tocando a tiempo para lograr muletazos recios.

Dejó una estocada tendida, lo cual provocó que el toro tardase en caer. A pesar de ello Angelino logró su primera oreja de la tarde.

El diestro redondeó su triunfó con el cuarto del encierro. Un bovino bonito de lámina, suelto y gazapón que manseó en la salida. Angelino lo fijó lanceando con manos altas y una revolera. No se empleó el animal en varas ni en el segundo tercio. Esto fue la tónica general de los seis que salieron de corrales.

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Con la muleta se vieron dos buenas tandas por derecha. Después llegó una tanda de pases circulares, pero solo logró que el toro se rajara por el latigazo hacia afuera. La faena retomó color en el terreno de tablas y por derechazos. Estoconazo ligeramente desprendido y dos orejas.

Faena al son de 'Las Golondrinas' y vuelta al ruedo, acompañado por sus hijas, quienes cortaron la coleta a Angelino.

El que no tuvo suerte con el sorteo fue la figura de la tarde, el español Juan Ortega. Su primero pronto comenzó a hacer hilo hacia las tablas. Ortega con el capote dejó dos veronicas bonitas y un quite por delantales. En la muleta tan solo algunos detalles, especialmente dos derechazos sueltos y dos trincherazos rodilla en tierra. Recibió un aviso muy tardío y mató al primer descabello.

Con el cierra plaza, también de pobre juego, Ortega, lo capoteó con lances de manos altas. Anduvo deslucido, suelto y andarín. A pesar de ello ejecutó tres muy buenos pases con la tela corta. Sufrió una voltereta tras la cual pudo abonar un pasaje de costado por alto muy bueno.

De nuevo erró con el estoque, teniendo que recurrir el español al descabello por segunda vez. Mató al segundo intento con la cruceta.

El tercer espada, Diego Silveti, a su primero lo toreó muy aliviado, mientras que al quinto toro albinegro, con cara de señor y manso, le pudo realizar algunas tandas al natural y otras por derechazos de más o menos calado, antes de que el toro obligara a llevar el trasteo a las tablas, donde fueron jaleados los pases del desdén y otros detalles. Un momento de apuro en una colada fea en ese terreno. Falló con el acero tirándose al encuentro.

El festejo ocurrió en la tarde-noche en la histórica plaza Jorge 'El Ranchero' Aguilar, construida en el siglo XIX y situada junto al campanario de la catedral de Tlaxcala, cuyo conjunto conventual fue incorporado en 2021 a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.