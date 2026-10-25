Putin dice que Europa recurre a Rusia para GNL y rechaza implicación en protestas

"En una primera etapa (del conflicto con Occidente), por cierto, hubo acusaciones contra Rusia de que estaba prohibiendo y negándose a suministrar materias primas relativamente baratas: petróleo, gas, carbón y uranio. Pero nunca le hemos negado nada a nadie", afirmó Putin en una entrevista difundida este domingo.

El jefe del Kremlin recalcó que, si bien los europeos están "planeando dejar de comprar lo que aún reciben de Rusia, siguen recibiendo, por cierto, bastante".

"Nuestro GNL representa el 20% del mercado europeo. Es un segmento de mercado significativo", subrayó.

Agregó que Rusia coincide en que hay que “hacer la transición a fuentes de energía renovables", pero esto debe pasar gradualmente y a medida que otras fuentes estén listas para un uso racional y económicamente viable.

"Cerremos las centrales nucleares, clausuremos las minas de carbón a cielo abierto, etcétera. Ni siquiera entiendo qué piensan usar", dijo Putin sobre las políticas europeas.

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En este sentido, opinó que estas políticas "crearon las bases que impulsaron estas protestas en las principales ciudades" de Europa.

"¿Cuál es la razón? Sus propios errores, y en diversas áreas. En la economía y las finanzas, hay una deuda pública excesiva, superior al 100%", enumeró.

Por ello, aseguró que “no hay necesidad de culpar a nadie en el extranjero” y Europa debe abordar “sus propios problemas, que surgieron en su territorio".

Si este trabajo no se hace, será peor para la propia Europa, dijo Putin, quien agregó que en ese caso no se analizarán las causas de las dificultades y “se echarán balones fuera”.

“Primero para culpar a Estados Unidos, y ahora, a Rusia”, concluyó.