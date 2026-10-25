Suben a 10 los muertos por un bombardeo de las Fuerzas Militares contra el ELN en Colombia

"En zona rural de El Tambo, Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la OPERACIÓN ÓNIX, en la que DIEZ INTEGRANTES DEL ELN MURIERON EN DESARROLLO DE OPERACIONES, entre ellos alias ‘MARCOS PACÍFICO’ y alias ‘OCHENTA’ o ‘MURILLO’, dos de sus principales cabecillas", expresó De la Espriella en X.

La operación fue ejecutada en la madrugada del pasado 22 de octubre y fue el quinto bombardeo contra grupos armados ilegales ordenado por el Gobierno colombiano, en medio de una controversia sobre el uso de esta táctica militar por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados.

El mandatario señaló que en la operación realizada en El Tambo fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, así como las autoridades hallaron un campamento con una capacidad para albergar a unos 25 guerrilleros.

"Con este resultado debilitamos la cadena de mando, la capacidad de combate y las estructuras criminales que pretenden controlar territorios y corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano. ¡QUE LO ENTIENDAN LOS NARCOTERRORISTAS: NO VAMOS A RETROCEDER NI UN CENTÍMETRO EN LA DEFENSA DE COLOMBIA!", expresó el presidente.

La polémica por los bombardeos comenzó tras el segundo bombardeo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los 10 muertos eran menores de edad, dos de 15 años y uno de 16.

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A principios de este mes, el cuarto bombardeo llevado a cabo en la región de Catatumbo dejó como resultado una adolescente de 16 años fallecida.