Suspenden por motivos psiquiátricos la detención del autor del tiroteo cerca de París

Los análisis que fueron practicados también detectaron cannabis y cocaína en la sangre del sospechoso, según la fiscalía.

Tras someter a Kévin T., de 39 años, a una evaluación psiquiátrica el domingo por la noche, los especialistas recomendaron su traslado a la enfermería psiquiátrica de la Prefectura de Policía de París para un periodo de observación que podría prolongarse hasta 48 horas, indicó la Fiscalía Nacional Antiterrorista en un comunicado.

El periodo de observación permitirá determinar si su estado de salud mental es compatible con la continuación de los interrogatorios, por ello la medida de detención preventiva queda suspendida durante ese tiempo, precisó el organismo.

No obstante, las detenciones preventivas de personas del entorno familiar y de las amistades del sospechoso continúan, añadió la fiscalía en un breve comunicado.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista tiene abierta por el momento una investigación por asesinato e intento de asesinato en relación con una empresa terrorista, con la circunstancia agravante de que los hechos se habrían cometido por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las primeras pesquisas apuntan a que el sospechoso disparó desde su automóvil, un pequeño utilitario de color gris, con un subfusil y solo contra personas que no eran blancas, durante un recorrido por Trappes y la vecina La Verrière, en el departamento de Yvelinnes.

El ataque, ocurrido el viernes por la mañana, causó la muerte de un hombre de 26 años y cinco heridos, algunos de ellos en estado muy grave, como una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala y fue trasladada de urgencia al hospital Necker de París, donde lucha por su vida.

El sospechoso fue detenido el mismo viernes en la localidad de Coignières, tras un recorrido armado que se prolongó durante cerca de 20 minutos.

Durante el interrogatorio al que fue sometido, el sospechoso del tiroteo dijo a la policía que quería vengar a los comerciantes saqueados en los disturbios del día 17 durante las protestas a favor del poder adquisitivo y los servicios públicos y que había elegido a sus víctimas por su color de piel, informó el sábado el diario Le Monde, que aseguró además que en su domicilio encontraron un ejemplar de 'Mein Kampf', de Hitler.