Trump presume de sus medidas económicas para intentar dar la vuelta a los malos sondeos

"Heredé de Biden la peor inflación de la historia, y en los últimos tres meses la hemos reducido al 1,7 %", aseguró en una entrevista en el programa Sunday Morning Futures de Fox News.

Trump afirmó que "ahora mismo estamos construyendo más plantas automotrices en Estados Unidos que en cualquier otro momento de nuestra historia. Nos arrebataron la industria automotriz. Ahora lo estoy recuperando todo".

Estas declaraciones se producen un día después de que el presidente pronunciara un mitin en Georgia, uno de los estados en que el escaño del Senado está en juego.

"Ayer hicimos algo en Georgia que fue increíble porque Audi va a construir una de las plantas más grandes. Van a fabricar 200.000 coches al año. Están cerrando en México y Canadá. Vienen a nuestro país con una planta nueva y preciosa justo en Georgia y gastando miles de millones y miles de millones", explicó en su conexión telefónica con Fox.

"Va a ser la planta más grande del mundo", concluyó.

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Este anuncio se suma a otros de carácter económico que Trump está realizando en los últimos días en estados que las encuestas marcan como dudosos o de tendencia demócrata.

Este domingo el mandatario acudirá a Michigan para participar en un mitin en un estado muy disputado en el que medidas de su política económica, como los aranceles con Canadá, están afectando a los ciudadanos.