Ugandeses que vuelvan tras viajar a RDC deberán hacer 21 días de cuarentena por el ébola

"Si usted es un ciudadano ugandés que regresa a Uganda y tiene antecedentes de haber estado en la RDC, le someteremos a una cuarentena de 21 días (el periodo de incubación del virus del Ébola), de la que usted asumirá el costo", afirmó en una rueda de prensa el ministro ugandés de Sanidad, Chris Baryomunsi.

Asimismo, señaló, "el movimiento a través de la frontera entre Uganda y la RDC está restringido a viajeros esenciales, incluidos los trabajadores humanitarios y los conductores de camiones" comerciales.

El ministro divulgó esta decisión después de que su cartera anunciara el viernes que el país no permitirá el tránsito por su territorio a personas que hayan viajado a la RDC, al alertar que "se invocarán las disposiciones pertinentes de la Ley de Salud Pública en caso de incumplimiento" y que "las personas que ingresen al país por vías no autorizadas serán remitidas a las autoridades competentes".

Uganda ha anunciado estas medidas después de que Nigeria confirmara el pasado martes un caso importado de la enfermedad que se corresponde con una ciudadana suiza de origen ugandés que regresó a Nigeria tras unas vacaciones en Uganda.

Kenia, por su lado, ha detectado hasta ahora nueve contagios de ébola, tras confirmar el pasado 5 de octubre su primer caso importado, el de un hombre keniano que regresó a su país pasando por Uganda, tras haber vivido los últimos siete años en la RDC.

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Ese hombre y otra paciente han fallecido hasta ahora, mientras los otros siete enfermos siguen recibiendo atención médica.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 23 de octubre, ha causado 9.876 casos confirmados y 4.803 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda, Kenia y Nigeria, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Países Bajos (uno) y Francia (uno).