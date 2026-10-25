Un buque de carga pierde el control en el mar del Norte con 25 personas a bordo

La Real Sociedad de Salvamento Marítimo de los Países Bajos (KNRM) confirmó a medios holandeses que el barco se encuentra a la deriva y que hay tres heridos.

Dos de ellos ya han sido rescatados en helicóptero por la Guardia Costera y trasladados a un hospital, aunque se desconoce la gravedad de su estado.

Medios locales han asegurado que el buque llevaba 25 tripulantes a bordo.

El barco, un buque de carga pesada y casi 150 metros de eslora que navega bajo bandera portuguesa, se está viendo arrastrado por la fuerza del viento y olas de más de 4,5 metros de altura tras el paso de dos fuertes tormentas este fin de semana.

Tres lanchas de rescate han zarpado desde puertos neerlandeses, además de un helicóptero de la Guardia Costera, una lancha de rescate alemana y un buque de salvamento, según informes citados por medios del país. También se informa de que un helicóptero ha trasladado a una enfermera de urgencias médicas al barco.

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El buque, el UHL Freedom, zarpó de Polonia con destino a Alemania el pasado jueves.