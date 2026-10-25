Un muerto y 14 heridos en Bélgorod por ataque nocturno de Kiev

"Bélgorod fue blanco de un ataque masivo con drones anoche: un civil falleció y otros 14 resultaron heridos", escribió en redes sociales el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuvaev.

Según Shuvaev, ocho de los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad.

El funcionario aseguró que en el ataque resultaron dañados decenas de edificios y coches particulares, además de unos locales comerciales y tres centros sociales.

Las autoridades de la vecina región de Kursk informaron, por su parte, de que el ataque nocturno de Kiev dejó sin luz a unos 11.000 usuarios locales.

Según el parte matutino del Ministerio de Defensa de Rusia, durante la noche pasada fueron neutralizados 532 drones enemigos.