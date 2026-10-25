Un muerto y una herida en ataque ucraniano con misiles en Yelets

"Lamentablemente, un guardia de seguridad de una de las empresas falleció como consecuencia de un ataque con misiles en la zona industrial de Yelets", escribió en redes sociales Ígor Artamonov, el gobernador local.

Previamente, el gobernador informó de una trabajadora sanitaria herida en ese ataque.

Según medios de investigación rusos, Kiev habría atacado en Yelets una planta de la industria militar rusa, que ya fue golpeada por fuerzas ucranianas en el pasado.

Paralelamente, las autoridades de la región de Bélgorod elevaron a tres el número de civiles muertos en el ataque nocturno de Kiev.

Un gabinete de crisis que opera en esa región fronteriza denunció además que durante la jornada de hoy un dron enemigo impactó contra una ambulancia, hiriendo a tres sanitarios que se encontraban dentro.