Xi refuerza la disciplina del Partido Comunista chino tras años de purgas internas

El quinto pleno del XX Comité Central, que se celebrará a puerta cerrada en Pekín hasta el jueves, examinará un proyecto de decisión sobre el control interno de la formación, con especial atención a la supervisión de los dirigentes y la aplicación de las directrices de la dirección central.

La reunión rompe con la práctica habitual de dedicar el quinto pleno a la planificación económica, abordada esta vez en octubre de 2025, y se centrará en cuestiones de organización y disciplina que suelen tratarse en el sexto pleno.

Pese a la concentración de poder alcanzada por Xi desde su llegada al liderazgo del PCCh en 2012, el mandatario sigue encontrando problemas para trasladar sus decisiones a los distintos niveles del partido y de la administración.

En un discurso pronunciado en enero y publicado el pasado 15 de octubre por la revista oficial Qiushi, Xi reconoció que algunas decisiones de la cúpula "no se aplican o se aplican de forma incorrecta" y criticó a los funcionarios que proclaman lealtad política, pero "en la práctica acatan las órdenes solo en apariencia y siguen actuando a su manera".

"No hay que confundir el dominio de Xi con la omnipotencia", advierte el investigador Neil Thomas, del Asia Society Policy Institute, en un análisis publicado antes del pleno, en el que señala las dificultades para controlar una organización de más de cien millones de militantes.

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El experto considera que reducir la distancia entre las órdenes del dirigente y su cumplimiento efectivo será uno de los objetivos centrales de la reunión, aunque advierte de que "un control más estricto no garantiza un mejor gobierno".

El pleno llega después de que las autoridades anunciaran en septiembre la expulsión del Partido de Zhang Youxia, antiguo vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), y Liu Zhenli, exjefe del Estado Mayor Conjunto, acusados de corrupción y otras infracciones disciplinarias, unas medidas pendientes de ratificación por el Comité Central.

La caída de ambos generales ha dejado la CMC, máximo órgano de mando militar, reducida a solo dos integrantes, Xi y el general Zhang Shengmin, frente a los siete con los que comenzó el actual ciclo político en 2022.

La campaña anticorrupción también ha alcanzado a dirigentes civiles, mientras que los organismos disciplinarios chinos sancionaron a 412.000 personas durante el primer semestre de 2026, entre ellas 74 funcionarios de rango provincial o ministerial, según datos oficiales.

La cita se celebra además a aproximadamente un año del XXI Congreso del PCCh, previsto para el otoño de 2027, cuando corresponderá renovar sus principales órganos dirigentes, sin que hasta ahora haya surgido una figura visible de relevo para Xi.