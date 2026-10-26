Abás felicita a Lula y al "amigo pueblo brasileño" por su reelección

"Su Excelencia expresó sus más sinceras felicitaciones y mejores deseos al presidente Lula da Silva y al amigo pueblo brasileño, destacando que esta victoria refleja la voluntad del pueblo brasileño y su confianza en sus políticas y sus posiciones valientes y responsables a nivel nacional e internacional", afirmó sobre el brasileño.

Ya en febrero de 2024, Israel declaró 'persona non grata' a Lula, después de que este calificara la ofensiva israelí en la Franja de Gaza como un genocidio comparable al Holocausto, y el ministro israelí de Defensa convocó al embajador de Brasil en Israel.

Abás elogió el apoyo de Brasil al pueblo palestino y dijo esperar que se mantenga. Deseó al presidente de Brasil buena salud y felicidad para que "continúe su camino hacia el éxito".

Al término del comunicado, el líder palestino felicitó también a Lula por su cumpleaños, que es este martes 27 de octubre, y en el que cumplirá 81 años.

El Gobierno de Israel no ha felicitado al brasileño ni se ha pronunciado sobre su reelección, salvo en una discusión entre el ministro de Exteriores, Gideon Saar, y el líder de la oposición, Yair Lapid.

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En el intercambio, el líder de la diplomacia israelí recordó que Lula ha calificado como genocidio la ofensiva en Gaza, a modo de reproche, mientras que calificó a su rival derrotado Flávio Bolsonaro como un "amigo de Israel".EEF