Alemania confirma participación en las primeras maniobras de la Coalición de Voluntarios

Una portavoz del Mando Operativo de la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) confirmó este lunes a EFE que Alemania participará con dos aviones de transporte de tipo A400M para el repostaje aéreo y con una decena de oficiales superiores.

"Además, a través del 'eje logístico Alemania' apoyaremos a las fuerzas de nuestros socios en su marcha a través de Alemania, poniendo a su disposición prestaciones logísticas", indicó la portavoz.

Recordó que la maniobra, denominada "KOALICJA 2026", tendrá su epicentro en Polonia, aunque también se desarrollará en el espacio aéreo de Rumanía y en la parte occidental del mar Negro.

Según publicó este mes el diario británico The Times, está previsto que en los ejercicios para ensayar una misión de paz en Ucrania participen al menos 1.500 efectivos militares del Reino Unido, Francia y Alemania, junto con fuerzas polacas.

"El mes que viene miles de efectivos participarán en un ejercicio grande en Polonia para garantizar que estamos listos para apoyar el entrenamiento militar y la reconstrucción postbélica que necesitará Ucrania", dijo por su parte en declaraciones citadas por este medio el ministro británico de Defensa, Wes Streeting.

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La maniobra fue anunciada el pasado mes de julio tras una cumbre en París de los líderes de la Coalición de Voluntarios, una agrupación de una treintena de países encabezada por el Reino Unido y por Francia dispuestos a participar de alguna manera en el mantenimiento de una futura paz en Ucrania.

En noviembre también está previsto que se reanuden los contactos trilaterales entre Kiev, Moscú y Washington para buscar una salida diplomática al conflicto, paralizados desde el pasado mes de febrero por la ofensiva de EE. UU. contra Irán.

Este paso fue anunciado la semana pasada por las partes implicadas, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, transmitiera al enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, una propuesta para relanzar las conversaciones.