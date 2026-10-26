Altos mandos españoles señalan a Marruecos como parte activa de entrada masiva migratoria

El teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, y el inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad española testificaron este lunes ante la jueza que lleva la investigación de esa entrada masiva de los 30 y 31 de julio, cuando entraron más de 72.000 personas de Marruecos a Ceuta, y fuentes jurídicas informaron a EFE de sus testimonios.

El inspector jefe de la Policía Nacional afirmó que los agentes marroquíes facilitaban el paso de los migrantes hacia Ceuta, con uniformados vestidos de gris y caqui y otros de paisano que gesticulaban para que avanzaran.

El policía dejó claro que vio a personas dirigiendo "una cola muy larga" en Marruecos hacia España.

Por su parte, el guardia civil dijo que "los militares en Marruecos estaban de brazos caídos" y que solo tenían "una actitud activa" respecto a los subsaharianos que intentaban entrar desde el país magrebí pero, en cambio, "pasiva con sus compatriotas".

Pese a esa inacción en la valla, continuó, otros agentes dirigían a las personas hacia el espigón que separa a la ciudad española de Marruecos desde la playa, porque los militares marroquíes no hacían más que derivar al agua, por lo que ellos tuvieron que sacar a gente del mar "para salvarles la vida".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También aseguró que vio embarcaciones marroquíes recogiendo a gente durante la entrada que luego dejaban en la playa, pero pequeñas, porque las mayores no sabe que hacían, ya que eran demasiado grandes para llegar a la costa.

De hecho, la noche antes de la entrada masiva irregular en Ceuta vio seis embarcaciones marroquíes en el mar: 2 patrulleros, 2 interceptores y 2 menores. Y agregó que le llamó la atención que "precisamente un día de niebla hubiera seis barcos de la Armada de Marruecos".

El guardia civil, por otro lado, puso de manifiesto que no tenían aviso de que hubiera entradas masivas previstas para ese día, el 30 de julio, y que las reuniones de coordinación previas a la entrada no eran por ese motivo. Las fuentes indicaron que "a él jamás le trasladaron que hubiera una convocatoria para entrar el día del trono" (celebración nacional en Marruecos).

Al respecto, el inspector de Policía explicó que, en términos generales, se estaba produciendo un incremento de la entrada de migrantes tres o cuatro veces lo registrado en años anteriores, pero que los días previos a la entrada masiva "había sido exponencial".