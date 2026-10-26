Atención psiquiátrica a sospechoso de tiroteo en Francia no cambia su aspecto terrorista

"Lo que pasó en Trappes es muy grave. Es un atentado terrorista racista", declaró Nuñez en una entrevista con RMC y BFMTV, en la que hizo hincapié en que el individuo, de 39 años, "actuó para matar a personas que, a sus ojos, no debían integrarse en la sociedad francesa porque eran simplemente de origen extranjero".

La custodia policial del sospechoso fue suspendida temporalmente este fin de semana para someterle a una evaluación psiquiátrica, una decisión que generó interrogantes por parte del abogado de la familia de la víctima mortal, el letrado Yassine Bouzrou, sobre el tratamiento judicial de los casos de violencia terrorista de extrema derecha en comparación con los de motivación islamista.

"La gravedad del acto, el hecho de que sea un atentado terrorista racista, no cambia. No se busca minimizarlo" por el hecho de que el supuesto autor del tiroteo esté en observación psiquiátrica, aseguró Nuñez, quien insistió en que "es un individuo movido por el odio, el racismo, y mató por eso".

El ministro dijo comprender las preguntas de la familia sobre una posible falta de prevención y vigilancia, pero señaló que, según la información de la que dispone, el sospechoso no era conocido por los servicios de inteligencia.

Y, en este sentido, explicó que algunos autores de atentados pasan a la acción de forma repentina, sin que las autoridades hayan detectado señales previas.

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"Parece, y soy muy prudente al decirlo, que este individuo pasó a la acción sin que hubiera señales de alerta", añadió el ministro, que situó el ataque en el ámbito de la extrema derecha.

En base a este caso y a otros anteriores, Nuñez señaló que los perfiles que más preocupan a las autoridades son los de individuos aislados, que actúan como lobos solitarios.

"Son individuos un poco aislados, nutridos de ideología racista, que se alimentan del discurso ambiente y que de pronto pasan a la acción", indicó Nuñez, al subrayar que estos casos son especialmente difíciles de detectar previamente.

En cualquier caso, prometió que "se hará toda la luz sobre este asunto para saber si había señales de alerta o no", y añadió que la justicia deberá responder a las preguntas planteadas por la familia.

Incidió en que parte del proceso de radicalización puede producirse a través de las redes sociales y que las plataformas tienen obligaciones de notificación cuando detectan contenidos ilegales, en particular los relacionados con el terrorismo.

Por otra parte, la Fiscalía Antiterrorista informó hoy de que varios miembros de la familia y del entorno de amigos del autor del tiroteo, que fueron detenidos en el marco de la investigación, quedaron en libertad en la tarde y la noche del domingo.