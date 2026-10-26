Banco brasileño Itaú compra empresa de inteligencia artificial por 590 millones de dólares

La adquisición de NeoSpace, empresa que llevaba dos años prestando servicios al banco, pretende fortalecer las capacidades propias de la entidad en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y en la gestión de datos, según un comunicado enviado a la Bolsa de São Paulo.

NeoSpace ya estaba ofreciendo servicios "transformadores" a Itaú en ámbitos como el crédito, la gestión de relaciones con los clientes y la prevención del fraude, según la nota.

Itaú afirmó que está enfocado en continuar con el desarrollo de su asistente de inteligencia artificial, con miras a ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes, incluida la gestión financiera y crediticia.

En el primer semestre del año, el banco privado, el mayor de América Latina, obtuvo un beneficio neto de 24.689 millones de reales (casi 5.000 millones de dólares), con un crecimiento del 9,1 % frente al mismo período de 2025.