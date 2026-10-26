Burnham dice que no propone cambios en la actual legislatura para volver a la UE

En unas declaraciones al programa "Good Morning, Britain" de la cadena ITV, el líder laborista dejó claro que no modificará las líneas rojas que se marcó su partido en el programa electoral para los comicios de 2024, en el que prometió que el país no volvería al club europeo, el mercado común y la unión aduanera.

Sin embargo, desde que asumió el poder el pasado julio -en sustitución de Keir Starmer- Burnham planteó la posibilidad de un futuro retorno y propuso iniciar un debate sobre este asunto, después de que el Reino Unido saliera del bloque en 2020 tras el referéndum de 2016, en el que los británicos votaron a favor de salir de la UE.

"No creo que las cosas hayan resultado como se prometió en su momento (por el voto del Brexit), especialmente en lo que respecta a la inmigración. Considero que ahora tenemos un control más débil. La crisis de las pequeñas embarcaciones ha surgido precisamente porque no podemos devolver a las personas", agregó el primer ministro.

"No propongo ningún cambio durante esta legislatura. No voy a apartarme de las 'líneas rojas' establecidas en el programa electoral laborista", puntualizó el político. Las próximas elecciones generales británicas están previstas para 2029.

Asimismo, insistió en que no convocará comicios generales "a corto plazo", a pesar de las conjeturas sobre un posible adelanto electoral, con el fin de obtener un mandato propio, ya que asumió el poder tras ser elegido diputado y sin pasar por las urnas.

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Burnham aclaró hoy su posición sobre la UE después de declarar el fin de semana al rotativo The Sunday Times de que es hora de que el Reino Unido considere volver a la libre circulación de personas con el bloque europeo y dijo ser partidario de un debate abierto sobre la cuestión, dado que la propia naturaleza de los flujos migratorios ha cambiado mucho en los diez años transcurridos desde el Brexit.

La libertad de movimientos que trajo la entrada en la UE y la llegada masiva de emigrantes europeos fue uno de los temas que encendieron el debate de cara a la votación del Brexit en 2026.

Pero si antes de esa fecha el saldo migratorio era de 300.000 entradas anuales, esa cifra se disparó hasta 900.000 en los años siguientes, siendo sus protagonistas principalmente asiáticos.