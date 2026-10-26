Chavismo considera la victoria de Lula en Brasil como una "contundente gesta democrática"

En un comunicado difundido este lunes en redes sociales, el PSUV subrayó la resistencia y organización del Partido de los Trabajadores, y destaca que supo "interpretar las aspiraciones históricas de la clase trabajadora brasileña" y de "todas las fuerzas políticas" para consolidar el triunfo de Lula.

"Desde el PSUV ratificamos nuestro compromiso con las luchas y anhelos del pueblo brasileño, al cual seguiremos acompañando con el espíritu de fraternidad y respeto que caracteriza al internacionalismo bolivariano del siglo XΧΙ", indicó el partido.

En la noche del domingo, Lula afirmó que su victoria es una "derrota de la mentira y del negacionismo", después de imponerse por casi el 52 % de los votos frente al 48 % de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro.

Por su parte, Flávio Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria de Lula debido a la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación, a petición del líder progresista.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario en Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lula, aliado del jefe de Estado fallecido Hugo Chávez (1999-2013), fue de los primeros mandatarios en comunicarse con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en enero pasado durante el ataque militar a Caracas.

El líder brasileño no reconoció la proclamada reelección de Maduro en 2024, cuando el ente electoral, liderado por rectores afines al chavisto, otorgó una victoria que la oposición calificó de fraudulenta, lo que desató una crisis postelectoral que derivó en detenciones y represión.

Lula intentó mediar en el conflicto y reclamó a las autoridades de Venezuela que publicaran las actas que detallaran la victoria de Maduro, tal y como pidieron varios Gobiernos y la oposición venezolana, un pedido que fue ignorado.