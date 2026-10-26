China se muestra dispuesta a trabajar con el nuevo Gobierno serbio, tras derrota de Vucic

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, declaró en una rueda de prensa que Pekín "se atiene siempre al principio de no injerencia en los asuntos internos y respeta la elección autónoma de los pueblos de cada país", en relación con los resultados electorales serbios.

"Concedemos gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y Serbia y estamos dispuestos a trabajar con el nuevo Gobierno serbio sobre la base del respeto mutuo y la igualdad y el beneficio mutuo (...) para lograr que las relaciones bilaterales avancen de forma estable y a largo plazo", aseguró Guo.

Vucic, hombre fuerte de Serbia desde hace 12 años, reconoció este domingo su derrota en las elecciones legislativas ante la opositora Lista de Estudiantes.

Según los datos, no oficiales ni definitivos, del instituto demoscópico Ipsos, la Lista de Estudiantes ha logrado 140 de los escaños frente a los 103 del conservador SNS de Vucic, que pierde 26 respecto a las elecciones de 2023, cuando logró la mayoría absoluta.

Poner fin a la corrupción ha sido uno de los objetivos declarados del movimiento estudiantil, que estalló en noviembre de 2024 tras la muerte de 16 personas por el derrumbe de un voladizo en una estación de tren renovada en el marco de un contrato opaco por empresas chinas.

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China lleva años aumentando su presencia económica en Serbia, donde ya es el segundo mayor inversor, por detrás de la Unión Europea y son numerosos los proyectos que se adjudican directamente a empresas del gigante asiático mediante acuerdos intergubernamentales.

Vucic, primer ministro entre 2014 y 2017, fue durante nueve años presidente del país hasta dimitir en septiembre pasado para poder presentarse como candidato a jefe del Gobierno y bajo su mandato se estrechó la relación entre el país eslavo y el gigante asiático.

Ambos gobiernos definen su relación como de "amistad férrea", apoyada en el respaldo político mutuo sobre cuestiones sensibles: Pekín no reconoce la independencia de Kosovo y Belgrado respalda la postura china sobre Taiwán.

A finales de mayo Vucic visitó Pekín, donde mantuvo un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, en el que acordaron fortalecer la cooperación y en la que el expresidente serbio recibió la Medalla de la Amistad, máxima condecoración estatal china para extranjeros.