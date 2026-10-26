CIDH instala en Panamá casi una treintena de audiencias de migración, infancia y libertad

“Antes que cualquier norma, cualquier institución o cualquier frontera, está la persona. Los derechos humanos no los crea el Estado ni los otorga esta Comisión; nacen de la dignidad de cada ser humano, y a nosotros nos corresponde reconocerlos, protegerlos y hacerlos realidad”, dijo el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana.

El 197 período de sesiones de la CIDH se celebra a lo largo de esta semana en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en Ciudad de Panamá, con 29 audiencias públicas para recibir información de Estados, víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, según la información oficial.

Entre los temas que se abordarán están la independencia judicial y el acceso a la justicia, los derechos de los defensores, la comunidad LGBTIQ+, la infancia migrante, las mujeres privadas de libertad, la libertad de expresión, el espacio cívico, la libertad religiosa y la extracción de minerales críticos, entre otros.

“Las audiencias son un espacio de diálogo interamericano. No son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado. Son, ante todo, un ejercicio de escucha: escuchar a la sociedad civil, escuchar a los Estados, y escuchar a las personas que acuden a este foro con la esperanza de ser comprendidas”, continuó Ralón.

El período 197 arranca con la audiencia 'El Salvador: Situación de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepción', con la presencia de las organizaciones Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario para El Salvador, el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Estado salvadoreño.

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El régimen de excepción en El Salvador está vigente desde marzo de 2022 como la principal herramienta de la “guerra contra las pandillas” del presidente Nayib Bukele, pero diversas organizaciones denuncian violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, torturas y cientos de muertes bajo custodia estatal.

Las sesiones concluirán el próximo viernes con el análisis del caso de Colombia sobre Eudaldo León Díaz Salgado, un alcalde de una localidad norteña que fue hallado muerto el 10 de abril de 2003, poco más de dos meses después de que él mismo advirtiera al expresidente Álvaro Uribe de que iba a ser asesinado por orden de “dirigentes políticos” de esa zona.

Asimismo, se examinará el caso de Paraguay sobre el expresidente Fernando Armindo Lugo Jiménez, destituido de su cargo en 2012 mediante un juicio político que la CIDH consideró arbitrario y sumario, en violación de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana.