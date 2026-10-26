Consejo mexicano de Negocios pide invertir sin esperar el fin de incertidumbre comercial

“Esa incertidumbre va a estar ahí y va a seguir por muchos años”, sostuvo durante el foro ‘México en la visión de las economistas’, celebrado en Ciudad de México.

La incertidumbre comercial se ha intensificado ante la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), este 2026, un proceso que ha generado dudas sobre las condiciones futuras de acceso al mercado estadounidense y ha llevado a empresas a aplazar decisiones de inversión.

Aguilar consideró válido revisar los acuerdos cuando cambian las condiciones para sus integrantes y planteó prepararse para firmar “contratos con reglas más flexibles, con revisiones más continuas”, para impedir que esos procesos frenen las decisiones empresariales.

Reconoció que la incertidumbre externa e interna ha afectado la inversión, pero cuestionó la conveniencia de postergar proyectos hasta que desaparezca, pues podrían surgir nuevas fuentes de inestabilidad.

La directiva destacó la capacidad de adaptación de México para responder a la demanda estadounidense de productos electrónicos vinculados con la inteligencia artificial, aunque señaló que estas exportaciones generan menor valor agregado, empleo y derrama que otras manufacturas, como las automotrices.

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Janneth Quiroz Zamora, de Monex, coincidió en que la prolongada pausa de proyectos contribuyó a la desaceleración económica y afirmó que resolver la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) facilitaría aprovechar la relocalización empresarial o nearshoring’.

Quiroz explicó que las expectativas de nearshoring surgidas tras la pandemia se debilitaron ante la incertidumbre comercial.

Señaló que la inversión primero entró en pausa y, al prolongarse esa situación, comenzó a registrar caídas interanuales frente a los elevados niveles alcanzados previamente.

La economista también pidió aumentar el valor agregado nacional de los productos exportados para que el dinamismo de las ventas se traduzca en mayor crecimiento y bienestar dentro de México.

Ante la necesidad de impulsar el crecimiento, la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, advirtió que el país tampoco puede desaprovechar ingresos públicos y cuestionó la decisión de destinar más petróleo a refinación en detrimento de las exportaciones.

“En este momento México no puede sacrificar ingresos públicos”, afirmó.

Campos señaló que la propuesta presupuestaria para 2027 contempla exportar el 24 % de la producción petrolera, frente a más del 60 % que, según expuso, se vendía al exterior en 2023.

Según su comparación, exportar genera unos 40 dólares de utilidad por barril, frente a 20 dólares de refinación, utilizando como referencia Deer Park, cuyos costos y productividad no son necesariamente aplicables a las refinerías mexicanas.

La especialista identificó a Pemex y la incertidumbre comercial como factores del riesgo de perder el grado de inversión, que consideró la principal amenaza macroeconómica.

También propuso reorientar el sistema fiscal hacia la productividad, reduciendo el impuesto estatal sobre nóminas y fortaleciendo la recaudación del predial y la tenencia para disminuir las cargas sobre el empleo formal.

Planteó revisar el financiamiento de la seguridad social, considerar un seguro de desempleo e invertir en cuidados para facilitar la participación laboral femenina.

Finalmente, defendió los pagos digitales para combatir la evasión del IVA y eliminar obstáculos regulatorios, tras identificar México Evalúa 3.000 barreras económicas en regulaciones estatales y municipales de ocho estados.