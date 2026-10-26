Costa Rica felicita a Lula tras primer mensaje sobre elecciones en Brasil sin mencionarlo

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto felicita al hermano pueblo de Brasil por la jornada democrática celebrada este domingo y extiende sus felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva", indica un mensaje publicado en la red social Facebook de la Cancillería costarricense.

El texto recuerda que ambos países "comparten una larga historia de amistad y una relación de cooperación sustentada en sólidos vínculos".

"Reiteramos la disposición de Costa Rica de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Brasil, así como de seguir trabajando conjuntamente en favor de los intereses comunes y el bienestar de nuestros pueblos", concluye el mensaje.

El texto fue publicado este lunes, después de otro que la Cancillería emitió en X la noche del domingo en el que felicitó a Brasil por el proceso electoral democrático y deseó "éxitos" a los tres poderes de ese país, pero en el que no hizo mención a Lula y su victoria.

El líder progresista Lula se impuso con casi el 52 % de los votos al hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y protagonizó una remontada sin precedentes: es el primer candidato que gana la segunda vuelta tras quedar segundo en la primera.