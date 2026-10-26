Daniel Ortega y Rosario Murillo felicitan a Lula por su reelección en Brasil

"A nombre del pueblo y Gobierno de Nicaragua, nuestros saludos y felicitaciones al pueblo de Brasil por la exitosa jornada electoral que ayer domingo protagonizaron", escribieron Ortega y Murillo en un mensaje dirigido a Lula y enviado desde Managua.

"Al compañero y presidente reelecto, hermano Luiz Inácio Lula da Silva, nuestro saludo solidario en el compromiso de continuar coincidiendo y trabajando juntos por la paz y un mundo mejor, digno, justo, fraternal, y de avances contra la pobreza", concluyeron.

El líder progresista se impuso con casi el 52 % de los votos en segunda vuelta al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), y protagonizó una remontada sin precedentes: es el primer candidato que gana la segunda vuelta tras quedar segundo en la primera.

El resultado supone una remontada inédita desde el fin de la dictadura militar brasileña (1964-1985), después de que Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta con el 47 % de los sufragios, dos puntos porcentuales por encima de Lula.

El 26 de agosto de 2024, durante una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Ortega dio por rotas las relaciones con Brasil, y tildó a Lula de "arrastrado" y de querer ser el "representante de los yanquis" en América Latina.

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El dirigente sandinista dijo entonces que Lula es uno de los presidentes de América Latina que ha tenido una "reacción brutal" y "cobarde" por no reconocer el triunfo del depuesto presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio de ese año en Venezuela, y que forma parte de los "Gobiernos serviles, traidores, arrastrados".

El 8 de agosto de 2024, el embajador de Brasil en Nicaragua, Breno de Souza Brasil Días da Costa, salió del país tras ser expulsado por el Gobierno de Ortega, de acuerdo con la versión oficial, por no asistir al acto de celebración del 45 aniversario de la revolución sandinista el pasado 19 de julio.

En reciprocidad, el Gobierno de Brasil decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro.

Lula tuvo en el pasado una estrecha relación con Ortega desde 1980, cuando el líder brasileño viajó a Managua para el primer aniversario de la revolución sandinista, una ocasión en la que además conoció personalmente al entonces presidente cubano, Fidel Castro.