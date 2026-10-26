Decomisan en Ecuador 784 bloques de cocaína que tenían como destino final Francia

Así lo informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg, al anotar que el contenedor fue ubicado en un operativo realizado en la ciudad costera de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas (suroeste), una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

El ministro, que no ha informado del peso exacto de la droga encontrada, publicó en sus redes sociales fotografías de los bloques tipo ladrillo incautados, que tienen la figura de un loro sobre una rama en su parte frontal.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.