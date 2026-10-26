Descubren en Rumanía una red de sabotaje coordinada por Rusia

Según informó este lunes el Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) en un comunicado, la red trata mediante diversas acciones de "intimidar, afectar las capacidades de defensa y debilitar la contribución de los Estados a la seguridad europea y regional".

Las pesquisas, realizadas en cooperación con las autoridades de otros países, confirmaron la participación de varios ciudadanos de antiguas repúblicas soviéticas residentes en la Unión Europea (UE), añade la nota.

Según el SRI, la organización estuvo implicada en un incendio provocado el pasado 14 de septiembre en una plataforma industrial de la empresa estatal de defensa Carfil en la ciudad de Brasov, en el centro del país.

La Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo de Rumanía (DIICOT) acusa a dos ciudadanos bielorrusos y a uno ucraniano de haber participado en el incendio y ha emitido sendas órdenes europeas de detención.

Dos de esos sospechosos han sido ya arrestados recientemente en Alemania y se espera su extradición a Rumanía.

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"El caso forma parte de una campaña más amplia de operaciones de sabotaje coordinada por la Federación Rusa en Europa", afirma el SRI, destacando que sus investigaciones revelaron "otros intentos dirigidos contra objetivos en Rumanía, incluidas instalaciones militares internacionales o utilizadas para el entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas".