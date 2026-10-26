Egipto felicita a Lula y comparte el deseo de fortalecer la relación estratégica

"Extiendo mis más sinceras felicitaciones al presidente brasilero Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales, deseándole éxito y prosperidad, y al amigo pueblo brasileño mayor progreso y prosperidad", afirmó el mandatario egipcio en un comunicado de la Presidencia.

En la misma nota, Al Sisi reiteró "el orgullo de Egipto por la histórica amistad" entre ambos países y compartió su "aspiración de seguir trabajando juntos para fortalecer la asociación estratégica, con el fin de alcanzar las aspiraciones de ambos pueblos de un futuro más próspero y estable".

En febrero de 2024, Egipto y Brasil elevaron sus relaciones diplomáticas a una asociación estratégica en una visita en la que Lula y Al Sisi firmaron acuerdos para facilitar la exportación de carne brasileña a Egipto y ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, con intercambios entre investigadores, estudiantes, universidades e institutos.

En años anteriores, hubo contactos para ampliar la cooperación en defensa, seguridad, agricultura, energía, transporte aéreo e inversiones, si bien en el terreno económico, Egipto figura como uno de los principales socios comerciales de Brasil en África, con un comercio bilateral que movió 2.800 millones de dólares en 2023.

La felicitación de Al Sisi llega después de que el mandatario brasileño ganara este pasado domingo un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que derrotó contra todo pronóstico a Flávio Bolsonaro, hijo y heredero del exgobernante Jair Bolsonaro, que impugnará el resultado.