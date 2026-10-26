Egipto y Guterres piden que "países vecinos" dejen de suministrar armas en guerra de Sudán

"Es imperativo que los países dejen de suministrar armas, especialmente aquellas empleadas en ataques contra civiles, que ni siquiera constituyen operaciones militares propiamente dichas", dijo Guterres en una rueda de prensa junto a Abdelaty desde la Nueva Capital Administrativa de Egipto.

El diplomático luso, que se encuentra en Egipto de visita oficial para defender el papel de la diplomacia frente a las hostilidades, afirmó que el constante suministro de armas de países -que no mencionó explícitamente- "es intolerable y no hace sino alimentar el conflicto".

Por su parte, Abdelaty, cuyo país comparte su frontera sur con Sudán y es el principal apoyo del Ejército sudanés en la guerra que le enfrenta al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), insistió en que "la condición previa fundamental para la paz en Sudán es, sin duda, poner fin a las injerencias externas".

"Este es el aspecto más peligroso: la persistencia del flujo de armas provenientes de algunos países vecinos representa la principal amenaza para la estabilidad en el país y contribuye a prolongar el conflicto", indicó el ministro egipcio, sin tampoco mencionar a ninguna nación específica.

Añadió que la prioridad de Egipto "es lograr que cesen las intervenciones externas en Sudán, así como detener el suministro de armas ilegales a las milicias", en referencia a las FAR, grupo acusado por organizaciones humanitarias y expertos de la propia ONU de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la guerra.

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"Los mercenarios deberían abandonar el país lo antes posible; no tienen ningún papel que desempeñar", sentenció Abdelaty.

Egipto forma parte junto a Estados Unidos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el denominado Cuarteto para Sudán, un mecanismo creado para poner fin a la guerra que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a alrededor de 14 millones a huir de sus hogares en tres años y medio.

Sin embargo, Emiratos ha sido acusado por el Gobierno sudanés y por organizaciones de derechos humanos de financiar y proporcionar armamento a las FAR, unas acusaciones que Abu Dabi desmiente pero que se han intensificado tras la presentación de la candidatura de la emiratí Lana Nusseibeh para ser la sustituta de Guterres cuando termine el mandato del luso a finales de año.