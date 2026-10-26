El cantante Chris Brown condenado a 8 meses de cárcel, aunque suspenden la pena por un año

La pena suspendida significa que Brown no entrará en prisión en los próximos 12 meses a menos que vuelva a cometer un delito durante ese periodo, por lo que la sanción queda congelada.

Si cumple con lo establecido durante ese periodo de tiempo - considerado de prueba-, Brown nunca irá a prisión.

Brown, de 37 años, estaba acusado de una agresión grave con una botella que supuestamente provocó heridas al productor musical Abraham Diaw en febrero de 2023 en el club Tape en Mayfair, uno de los barrios más exclusivos de Londres.

Según dispuso el tribunal de Southwark, en el sur de Londres, el entrenador vocal de Brown, Omololu Akinlolu, de 40 años -quien también participó en la agresión-, fue condenado a cuatro meses de prisión, pero la condena también queda suspendida durante 12 meses.

Además, ambos deberán pagar 1.500 libras (1.770 euros) en concepto de costas judiciales.

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Ante una sala repleta de público, el cantante, que vestía una chaqueta de cuero negra, permaneció sentado en el banquillo de los acusados con la mirada fija en el suelo durante la vista.

El juez Tony Baumgartner calificó la agresión de "claramente peligrosa" y advirtió de que "el éxito comercial no conlleva un trato preferente" ante los tribunales.

"El uso reiterado de una botella de vidrio de esa manera, especialmente dirigida a la cabeza, resultó claramente peligroso; conllevaba el riesgo de causar lesiones mucho más graves de las que finalmente se produjeron", agregó el magistrado.

Durante la vista se exhibieron imágenes de las cámaras de seguridad en las que se podía observar a Brown golpeando a Diaw cuatro veces con la botella: dos impactos alcanzaron su cabeza y otro, un hombro.