El déficit por cuenta corriente de Brasil se reduce al 2,33 % del PIB en septiembre

El resultado muestra una mejora significativa respecto a septiembre de 2025, cuando el déficit acumulado en doce meses equivalía al 3,57 % del PIB.

Según los datos del Banco Central, la balanza comercial registró en septiembre un déficit de 5.100 millones de dólares (unos 4.560 millones de euros), frente a los 8.800 millones de dólares registrados en el mismo mes de 2025.

La balanza comercial tuvo una mejoría considerable, gracias al aumento del 12,9 % de las exportaciones y el descenso del 1,7 % de las importaciones con respecto a los mismos meses del año anterior.

La inversión extranjera directa tuvo ingresos netos de 11.300 millones de dólares en septiembre, frente a los 9.600 millones del mismo mes de 2025.

En los doce meses cerrados en septiembre, la inversión extranjera directa acumuló 88.300 millones de dólares, equivalentes al 3,43 % del PIB.

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