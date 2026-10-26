El equipo del club de fútbol Lokomotiv, de Moscú, se encontraba en tren atacado por Kiev

Los rojiverdes regresaban a Moscú después de disputar un partido en Rostov del Don contra el equipo local.

Según el periodista deportivo Iván Kárpov, el ataque tuvo lugar en el territorio de la región de Vorónezh y no afectó el vagón en el que se hallaban los futbolistas.

A la vez, se indica que los médicos del equipo comenzaron enseguida a prestar ayuda a los pasajeros heridos en otros vagones.

Los futbolistas continuaron su camino a la capital en un autobús.

Más tarde, Lokomotiv publicó un comunicado para afirmar que el equipo ya se encuentra en Moscú.

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"Tras las informaciones difundidas por los medios, el FC Lokomotiv anuncia que el equipo ha regresado al completo a su centro de entrenamiento y ha comenzado la preparación para los partidos de la Copa y el Campeonato de Rusia", señala la nota oficial.

En tanto, las autoridades de Vorónezh elevaron a tres el número de muertos y a 39 el de los heridos a consecuencia de los ataques con drones de las fuerzas ucranianas en esa región rusa durante la noche pasada.