El jefe de d.humanos de la ONU critica a Israel por su "agresiva" ofensiva en Hebrón

El jefe de d.humanos de la ONU critica a Israel por su "agresiva" ofensiva en Hebrón

Ginebra, 26 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este lunes la "agresiva" operación de seguridad iniciada el viernes por Israel en la ciudad de Hebrón (Cisjordania), que ha provocado ya el desplazamiento forzoso de más de 2.000 palestinos.