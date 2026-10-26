Mundo
26 de octubre de 2026 - 13:25

El jefe de d.humanos de la ONU critica a Israel por su "agresiva" ofensiva en Hebrón

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Ginebra, 26 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este lunes la "agresiva" operación de seguridad iniciada el viernes por Israel en la ciudad de Hebrón (Cisjordania), que ha provocado ya el desplazamiento forzoso de más de 2.000 palestinos.

Por EFE
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La ofensiva también ha incluido la demolición de viviendas y locales comerciales, y en ella podría haberse hecho un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, lamentó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

"Declaraciones de altos cargos del Gobierno israelí indican que las medidas aplicadas tienen carácter punitivo y están concebidas para infundir miedo, algo que es inaceptable", destacó Türk.

El alto comisionado pidió que se permita a los desplazados regresar a sus hogares, así como que se garanticen indemnizaciones por los desalojos y demoliciones ilegales.

"El castigo colectivo constituye una grave violación del derecho internacional, y las amenazas de despoblar y borrar del mapa barrios enteros también suscitan serias preocupaciones ante una posible limpieza étnica", subrayó.