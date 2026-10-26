El Parlamento de Egipto aprueba tomar las "medidas necesarias" para defender Arabia Saudí

"El Parlamento egipcio aprobó la autorización al presidente de la República para que tome las medidas necesarias para apoyar al reino de Arabia Saudí y la coordinación entre los dos países hermanos para defender su soberanía", anunció el Legislativo egipcio en X tras la celebración de una sesión plenaria extraordinaria.

La autorización fue aprobada por dos tercios de la Cámara baja, tal y como estipula el reglamento, aunque hasta el momento se desconoce cuántos de los 596 diputados han votado a favor de esta solicitud de Al Sisi, que el 17 de octubre pidió la aprobación del Parlamento para prestar ayuda militar "defensiva" a su aliado saudí.

La sesión fue celebrada a puerta cerrada y no trascendió el contenido exacto del texto aprobado. No obstante, el diputado egipcio independiente Mustafa Bakry afirmó en X que se ha dado el visto bueno al "envío de tropas a Arabia Saudí si fuera necesario, previa coordinación entre ambos países".

"La seguridad egipcio-saudí es una e inseparable; cualquier amenaza a la seguridad de Arabia Saudí es una amenaza a la seguridad de Egipto. Esta aprobación inequívoca refleja la profundidad de la relación entre ambos países", añadió al afirmar que la aprobación refleja la "absoluta confianza" del Legislativo en Al Sisi.

El artículo 152 de la Constitución egipcia estipula que el presidente de la República, que es a la vez el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no puede declarar la guerra ni desplegar al Ejército en misiones de combate fuera de las fronteras del país sin consultar previamente al Consejo de Defensa Nacional y tras la aprobación del Parlamento.

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Egipto cuenta con un Consejo de Representantes bicameral, con un Parlamento o Cámara baja compuesto por 596 diputados y un Senado con 300 miembros, aunque la Cámara alta solo tiene funciones consultivas y no se requiere para la aprobación de esta medida.

Esta sería la primera vez desde la Guerra del Golfo de 1991 que Egipto manda tropas a gran escala al extranjero.

Sin embargo, el Ejército egipcio ya ha intervenido en el Yemen en la década de 1960 y también en el marco de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que desde 2015 lucha contra los rebeldes hutíes, aunque Egipto tuvo un papel limitado con fuerzas navales centradas en la protección del estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo.

Precisamente, El Cairo vincula su seguridad a la de Arabia Saudí porque los hutíes han amenazado la navegación en esta estratégica ruta por la que transita alrededor del 15 % del comercio marítimo mundial, y que conecta con el canal de Suez, que une el mar Rojo con el Mediterráneo y es de vital importancia para las arcas públicas egipcias.

Riad también es uno de los principales protectores económicos del país de los faraones, que ha acumulado una multimillonaria deuda externa en la última década y sus reservas de divisa dependen, en gran parte, de las remesas de los egipcios residentes en el golfo Pérsico, y de inyecciones directas a su Banco Central.

Arabia Saudí está tratando de diversificar sus alianzas de defensa para hacer frente a las amenazas de los hutíes, cuyos ataques han provocado decenas de muertos y heridos en las últimas semanas, así como el cierre de aeropuertos e instalaciones energéticas críticas del mayor productor de petróleo de la OPEP.