El petróleo de Texas baja un 1,46 %, hasta 101,76 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, de referencia en Estados Unidos, restaron 1,51 dólares respecto al cierre anterior.

Altos mandos Arabia Saudí, Pakistán, Turquía e Irán se reunieron hoy en Teherán y abogaron por seguir conversando para reforzar la paz y la seguridad regionales en medio de las amenazas de una nueva escalada militar entre la república Islámica y Estados Unidos e Israel.

El encuentro tuvo lugar después de que medios estadounidenses informaran de los preparativos de EE.UU. e Israel para lanzar una nueva ofensiva contra Irán tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre. en EE.UU.

Se trata, además, del primer contacto de alto nivel entre Irán y los miembros del bloque tripartito del pacto de la Meca desde el inicio de la ofensiva de los hutíes del Yemen, respaldados por Teherán, contra Arabia Saudí.

Los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí, que lidera desde 2015 una coalición militar contra los insurgentes y en apoyo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, y han causado más de una veintena de muertos civiles en los ataques más mortíferos en una década en el reino.

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"La intensificación de la campaña hutí contra Arabia Saudí está contribuyendo a unas precios más altos del transporte, en paralelo a un suministro de buques cisterna del golfo Pérsico ya reducido", indicó la firma Rystad Energy hoy en una nota.

El portavoz de los hutíes de Yemen, Yahya Saree, afirmó este lunes que el grupo lanzó "con éxito" un misil contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, horas después de que coalición militar liderada por Arabia Saudí informara del derribo de un proyectil contra la capital saudí.