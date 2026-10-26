Gaza, olvidada y a la espera, en vísperas de las elecciones israelíes

El gazatí Mahmud abu Oda, originario del pueblo norteño de Beit Hanún -completamente arrasado por el Ejército israelí- y desplazado en Deir al Balah, asegura que su familia ha sido desplazada más de 33 veces desde octubre de 2023.

Para él, tras sobrevivir a lo que describe como "circunstancias extremas", los inminentes comicios israelíes pueden ser importantes para lograr un alto el fuego verdadero, así como el inicio de la reconstrucción de Gaza y de un gobierno de tecnócratas alejado de Hamás.

"Creo que estas elecciones serán determinantes para Gaza y el fin de esta guerra. Vemos que el candidatos de la oposición (Gadi) Eizenkot dice que aplicará el plan de (Donald) Trump y que la Junta de Paz entrará a Gaza, lo que puede ser constituir un avance", detalla a EFE.

Pese al alto el fuego, supuestamente en vigor desde el 10 de octubre de 2025, más de 1.500 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en el enclave, y al menos 1,8 millones de personas siguen desplazadas de sus casas, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo donde afrontarán su cuarto invierno.

La gazatí Jadijia Shiej Jalil, también desplazada en esta zona central de Gaza, espera también que el Gobierno del primer ministro, Benjamín Netanyahu, abandone el poder, especialmente tras cuatro años en coalición con partidos ultranacionalistas judíos partidarios de expulsar a los palestinos y "reocupar" Gaza.

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"Hemos experimentado el gobierno de Netanyahu. Es destructivo, criminal, (ha perpetrado) asesinatos sin piedad. Nuestro pueblo está cansado y esperamos que venga uno nuevo", dice, un gobierno con "nuevas políticas".

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 74.500 gazatíes, según datos del Ministerio de Sanidad local, la mayoría civiles y entre ellos, a más de 20.000 menores de edad. Además, la mayor parte de Gaza ha sido arrasada, con hospitales funcionando aún hoy de forma parcial, con electricidad producida por generadores y niños dando clases en tiendas de campaña.

Por ello, el gazatí Mohamed Jairy, desplazado del histórico barrio de Shujaiya de la capital gazatí, cree que no van producirse cambios sustanciales tras las elecciones israelíes: con partidos en su mayoría de extrema derecha o de derecha, opuestos a un Estado palestino y homogéneos en sus políticas de ocupación.

"Todos los partidos de Israel, sea el de Netanyahu, el de Eisenkot o los demás partidos de izquierda dentro de Israel trabajan por el Estado israelí y no por la gente de Gaza. Es decir, todos van a causar la destrucción de la Franja de Gaza", se lamenta.

Los últimos sondeos le dan a Eizenkot entre 22 y 23 de los 120 diputados del Parlamento israelí, frente a la franja de 19 a 21 que se espera podría alcanzar el Likud de Netanyahu, por lo que opositor necesitará el apoyo de los partidos árabes si quiere gobernar.