Gigante tecnológico ruso Yandex reubica sus superordenadores para protegerlos de ataques

Los superordenadores fueron retirados de "sus ubicaciones anteriores y actualmente se están desplegando en nuevos centros de datos", indica la empresa en un comunicado.

La noticia se produce poco después de que Ucrania comenzara a atacar los centros de datos de Yandex.

A comienzos del mes, estos ataques llevaron al desplome temporal de populares servicios del gigante informático, que afectaron a usuarios en Rusia, países de Asia Central y Cáucaso Sur.

Yandex aseguró que sus superordenadores no resultaron dañados a causa de los ataques anteriores.

Uno de los equipos, Chervonenkis, que se encontraba en uno de los centros de datos golpeados por Ucrania, ocupó en 2021 el puesto 19 en una lista de superordenadores más potentes del mundo.