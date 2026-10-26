Gobierno de Noboa propone a minera china que invierta en hidroeléctrica en Ecuador

"En el caso de Ecuacorriente, que quieren una extensión del proyecto Mirador 1, les hemos dicho: 'si quieren la siguiente extensión, tienen que darle al Estado, a los ecuatorianos, mil millones de dólares", dijo en una entrevista con la radio Sucre.

Noboa explicó que la propuesta contempla que pueden entregar la totalidad en efectivo o una parte con Cardenillo, en la que se prevé una inversión de 600 millones de dólares.

Según el gobernante, los grandes consumidores de electricidad "están ahorita en la pelea, quieren concesiones sin generación, quieren que se les dé permisos sin generación, esa es la discusión ahorita".

Aseguró que dentro de los planes de la generación nacional, en los próximos dos a tres años figura Cardenillo, que podría generar entre 450 y 500 megas, "y sería el último escalón del complejo hidroeléctrico Paute".

Noboa recordó las acciones en su Administración para evitar cortes de electricidad en los hogares, como ocurrió en 2024 durante el estiaje, aunque el sector industrial sí se vio afectado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicó que la puesta en funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón, que aporta 200 megavatios (MW), y los mantenimientos ejecutados en Daule Peripa y La Trinitaria han sido determinantes para sostener el suministro eléctrico.

Asimismo, anunció que entre el 13 y el 15 de noviembre próximo se prevé el inicio de una inversión privada superior a 200 millones de dólares en infraestructura de gas en Monteverde, provincia de Santa Elena (suroeste).

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía, para 2027 se prevé incorporar cerca de 1.000 MW adicionales y, para 2028, alrededor de 260 MW, mediante proyectos de generación térmica, hidroeléctrica y eólica, con participación de los sectores público y privado.

Entre estas iniciativas destaca Villonaco III, proyecto eólico de aproximadamente 112 MW ubicado en la provincia de Loja (sur), cuya entrada en operación está prevista para 2027.