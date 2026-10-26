Gremio de bioquímicos inicia paro por salarios en laboratorios públicos en Paraguay

La protesta, convocada por la Unión de Bioquímicos de Paraguay (UBP), alcanza a unos 177 laboratorios de todo el país, dijo Natalia Zarza, una de las líderes de esa agremiación, a la radio local 780.

Durante el paro, se suspenderán los análisis ambulatorios, pero se atenderán urgencias, pacientes internados y en terapia intensiva, entre otros servicios prioritarios.

Los bioquímicos piden un aumento salarial de 2 millones de guaraníes (unos 347 dólares al cambio actual).

Un profesional del sector vinculado a la plantilla del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social devenga 4,3 millones de guaraníes (746 dólares), mientras que uno con contrato temporal percibe entre 3,2 y 3,6 millones de guaraníes (entre 555 y 625 dólares), detalló la bioquímica Laila Peña al canal ABC TV.

Peña señaló que sus sueldos están congelados hace 14 años, y advirtió que el 70 % de las enfermedades se diagnostican en los laboratorios.

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Además de la mejora salarial, indicó que exigen más insumos y reactivos y la incorporación mediante nombramiento de los profesionales contratados.

Entre agosto y septiembre pasado, médicos del sector público protagonizaron protestas que obligaron al Ejecutivo del presidente Santiago Peña a autorizar aumentos salariales por cerca de unos 2 millones de guaraníes (347 dólares al cambio actual) que beneficiarán a más de 20.000 profesionales a partir del próximo año.