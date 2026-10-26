“¡Hablamos!”, una muestra fotográfica que retrata el conflicto tras la paz en Colombia

Son escenas en blanco y negro que forman parte de “¡Hablamos!”, una exposición de Ernesto Guzmán Ruíz, reportero gráfico de la Agencia EFE en Cali, que invita a mirar de frente una violencia que no terminó con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

La muestra, compuesta por 20 fotografías tomadas desde 2018, se inaugura este lunes en la carpa de República Dominicana del Festival Internacional del Libro de Cali, en un encuentro moderado por la periodista y docente universitaria Luz Jenny Aguirre.

El trabajo de este fotógrafo de 43 años reúne episodios ocurridos en el Valle del Cauca y el Cauca, donde las comunidades indígenas y los líderes sociales han quedado expuestos a nuevas formas de conflicto armado tras la salida de las antiguas FARC de territorios y la llegada de grupos delincuenciales.

“El título de la exposición nació de las palabras de Cristina Bautista, lideresa indígena nasa asesinada en octubre de 2019 en Tacueyó, Cauca. Antes de morir, pronunció una frase que se convirtió en símbolo de resistencia: "Si callamos nos matan, si hablamos nos matan, entonces ¡hablamos!”, explica Guzmán.

"Como si fuera premonitorio, su muerte fue muy dura. El carro en el que iba lo dejaron como un colador de tantos disparos", recuerda el fotoperiodista.

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Entre las imágenes está el asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez (Cauca), ocurrido en septiembre de 2019, además de viviendas destruidas por explosiones en Jamundí. Las fotografías han sido reproducidas internacionalmente.

Su relación con la fotografía comenzó casi por casualidad. En 2001, cuando terminó el colegio, su padre, también fotógrafo, le explicó que no podía pagarle una carrera universitaria, pero sí enseñarle a manejar una cámara.

“Crecí viendo a mi papá hacer su oficio, los rollos que él usaba eran mis carritos. Me tocó aprenderle y hoy en día valoro mucho lo que hacía. Con esto he podido sacar a mi familia adelante, conocer el país y retratar la historia”, cuenta.

Uno de sus primeros grandes cubrimientos llegó el 11 de abril de 2002, cuando las FARC secuestraron a doce diputados de la Asamblea del Valle del Cauca en Cali. Mientras la gente corría para alejarse de la escena, él avanzó en sentido contrario.

“El espíritu de reportero me llevó a ir en dirección opuesta a ellos. Hice las fotos y, gracias a eso, el periódico El País de Cali, donde inicié, pudo salir con un extra a la una de la tarde”, recuerda.

Padre de dos hijos, Guzmán reconoce que es imposible mantenerse al margen del dolor de las familias que fotografía. La pérdida de un ser querido o la destrucción de una casa construida durante años de trabajo dejan heridas que no desaparecen cuando termina el cubrimiento.

Para la exposición, el fotógrafo seleccionó imágenes que documentó con especial intensidad. Según explica, la actual ocupación de antiguos territorios guerrilleros por otros grupos armados modificó las dinámicas de la guerra y convirtió a líderes y autoridades comunitarias en objetivos.

“Una de las primeras muertes que me marcó fue la del gobernador indígena Edwin Dagua, asesinado en diciembre de 2018. Antes de firmarse el acuerdo había un respeto hacia estas comunidades, pero ahora se convirtieron en un objetivo militar”, afirma.

Este noviembre se cumplirán diez años de la firma del acuerdo de paz. Para Guzmán, la exposición no busca únicamente mostrar imágenes dolorosas, sino abrir una conversación sobre lo que sigue ocurriendo en Colombia.

“No se trata solo de hacer una ponencia, sino de reflexionar, que se entere la gente de lo que pasa, no en Ucrania, no en Europa, sino aquí, en nuestro propio país, algo de lo que hemos sido indiferentes”, concluye.