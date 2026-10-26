Hallan los restos de un hombre descuartizado en el río Rin a su paso por Suiza

Tres personas que se encontraban en la orilla avistaron el domingo una de esas bolsas flotando en el agua, hallaron una pierna en su interior y denunciaron el hecho a la policía, que tras personarse en el lugar inició unas labores de búsqueda que concluyeron con el hallazgo de más restos.

Según las investigaciones preliminares, pertenecen a un solicitante de asilo en un centro de refugiados cercano, aunque la identidad del fallecido aún no ha sido confirmada.

La fiscalía local ha iniciado una investigación penal por posible homicidio, mientras los forenses practican la autopsia de los restos para determinar las circunstancias de la muerte y la identidad del fallecido.