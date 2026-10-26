Hombres armados asesinan a un paciente dentro de un hospital de Colombia

La víctima se encontraba en el centro asistencial cuando los atacantes ingresaron, alrededor de las 11.10 hora local (16.10 GMT), y le dispararon hasta causarle la muerte, según un comunicado de la Alcaldía de esa localidad del suroeste colombiano.

La Administración municipal rechazó el homicidio y exigió respeto por la misión médica, al señalar que los hospitales, las ambulancias y el personal sanitario deben estar protegidos frente a hechos de violencia.

"Ninguna circunstancia justifica convertir un hospital en escenario de violencia", señaló el comunicado, en el que también se pidió el cese de las acciones que pongan en riesgo a pacientes y trabajadores de la salud.

La Alcaldía no atribuyó el ataque a ningún grupo armado ni informó sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, es uno de los territorios más afectados por los conflictos armados que tienen lugar en el país.

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En esa región hacen presencia distintas organizaciones ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, y carteles del narcotráfico. Todas ellas se disputan el control territorial y de las economías ilícitas.