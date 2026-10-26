India aprueba compras militares por 22.270 millones de dólares mayormente a su industria

"El Consejo de Adquisiciones, presidido por el ministro (indio de Defensa) Rajnath Singh el 26 de octubre de 2026, concedió la Aceptación de Necesidad a varias propuestas de adquisición de las Fuerzas de Defensa por un coste estimado de 2,12 billones de rupias (22.270 millones de dólares)", detalló el Gobierno en su comunicado oficial.

"Aproximadamente el 82% de las adquisiciones se realizarán a la industria india", precisó el documento.

Para el Ejército de Tierra, el organismo autorizó la futura compra de vehículos de alta movilidad, sistemas de artillería autopropulsada, helicópteros ligeros multipropósito, sistemas de defensa antiaérea de muy corto alcance y drones kamikaze de largo alcance.

Por su parte, la Armada india prevé incorporar sistemas de señuelos activos para mejorar su defensa contra misiles antibuque y otras plataformas navales, mientras que la Fuerza Aérea buscará adquirir helicópteros, sistemas de defensa aérea y radares meteorológicos móviles.

Esta autorización inicial se produce meses después de que el Ministerio de Defensa aprobara el pasado marzo otro importante paquete de adquisiciones por unos 25.000 millones de dólares, que incluyó sistemas de misiles rusos S-400 y drones de ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa decisión coincidió con la firma de un contrato directo con Moscú para la compra de sistemas antiaéreos Tunguska, diseñados para neutralizar drones y misiles de crucero, consolidando a Rusia como su principal socio militar.