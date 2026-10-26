Irán destaca importancia de la reunión con países del pacto de La Meca en medio de guerra

“Desde nuestro punto de vista es importante que los países de la región busquen establecer, o al menos reflexionar sobre, mecanismos de seguridad regional basados en sus propios intereses y preocupaciones”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

Bagaei dijo que el ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán; el jefe del Ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, y el director de Inteligencia turco, Ibrahim Kalin, tienen previsto reunirse hoy en la capital iraní con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei.

El diplomático explicó que la iniciativa se planteó durante la visita de Munir a Teherán la semana pasada y contó con el acuerdo de Irán, que defiende desde hace décadas una seguridad basada en las capacidades y la voluntad de los propios países de la región.

Bagaei señaló que la reunión abordará las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para la seguridad regional y los acontecimientos en Palestina y el Líbano.

Poco antes, el viceministro de Diplomacia Pública del Ministerio de Exteriores saudí, Rayed Krimly, anunció en X que el encuentro busca reducir las tensiones y promover soluciones diplomáticas, en apoyo a la mediación de Catar y Pakistán para resolver la guerra iniciada el pasado 28 de febrero entre Irán y Estados Unidos e Israel.

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El encuentro tendrá lugar mientras medios estadounidenses han informado en los últimos días de que EE.UU. e Israel se preparan para lanzar una nueva ofensiva contra la República Islámica en los próximos días.

Se trata además del primer contacto de alto nivel entre Irán y los miembros del bloque tripartito desde que Arabia Saudí es objetivo de una ofensiva de los rebeldes hutíes del Yemen, grupo respaldado por Irán.

A principios de este mes, los tres países acordaron activar de inmediato el pacto de defensa conjunta y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas rápidamente en Riad.

Los hutíes han intensificado sus ataques contra Arabia Saudí —país que lidera una coalición militar que interviene desde 2015 en el Yemen contra los insurgentes y a favor del Gobierno yemení reconocido internacionalmente— y han perpetrado los ataques con más víctimas en una década en el reino, con más de una veintena de civiles fallecidos.

Irán ha denunciado reiteradamente que la presencia de las fuerzas estadounidenses en la Oriente Medio es la causa de la inseguridad en la región y ha llamado a avanzar hacia una “presencia cero” de fuerzas extrarregionales.