Javier Milei guarda silencio tras la victoria de Lula en las elecciones de Brasil

Hasta el momento, ni el presidente argentino ni la Cancillería se han pronunciado sobre el resultado de los comicios brasileños, pese a que Milei había intervenido activamente en la campaña y expresado públicamente su apoyo a Bolsonaro.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta con el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática de Brasil, según los resultados oficiales con el 100 % de las urnas escrutadas.

Bolsonaro no reconoció este domingo su derrota y anunció que pedirá la anulación de las elecciones. Cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de extender dos horas el horario de votación, tras recoger denuncias sobre problemas en el transporte de electores.

El senador afirmó que esa medida “cambió las reglas del juego” durante los comicios y generó una “quiebra total de la igualdad” entre votantes de distintos estados.

Milei había respaldado a Bolsonaro durante la campaña electoral. En la primera vuelta escribió en la red social X: "Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas (subidas)”.

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Durante la campaña, el argentino también lanzó fuertes ataques contra Lula. El pasado martes lo acusó de hacer “campaña sucia” y expresó su deseo de que no intentara “robarse” las elecciones.

“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón”, escribió Milei en sus redes sociales.

En julio, Milei había llamado a Lula “presidiario” y “ladrón”, unas declaraciones que provocaron que Brasil convocara a consultas a su embajador en Buenos Aires.

La disputa entre ambos mandatarios se produce pese al peso estratégico de la relación bilateral, ya que Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países son las mayores economías del Mercosur.