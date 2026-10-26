Jordania asegura que el ataque contra una iglesia ortodoxa no fue premeditado

El director de Seguridad Pública, Obeidalah al Maayta, afirmó en una rueda de prensa junto con otras autoridades que "el delito cometido en Karak no fue planificado previamente" y que "los tres individuos se encontraban cerca del cortejo fúnebre cuando tomaron la decisión de cometer el crimen", recogió la cadena de televisión pública jordana Al Mamlaka.

Al Maayta añadió que "dicha decisión surgió de una mentalidad ideológica compartida" que supuso "una desviación del buen camino, caracterizada por la adopción de ideologías extremistas y terroristas", sin dar detalles de si formaban parte de un grupo en concreto o no.

El responsable también confirmó que "dos de los terroristas son hermanos y el tercero es su cuñado"; y prometió que actuarán "con mano de hierro contra cualquiera que amenace la seguridad de Jordania".

Previamente, la Dirección de Seguridad Pública había informado de que habían detenido a los tres supuestos responsables del ataque tras un tiroteo con las fuerzas de seguridad en el que quedaron lesionados.

Al Maayta sostuvo que los equipos de seguridad tuvieron un enfrentamiento "con los tres terroristas" después de que estos abrieran fuego desde una casa abandonada, pero consiguieron detenerlos e incautar "varias armas y una gran cantidad de munición".

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"Los individuos, que sufrieron heridas durante el enfrentamiento, fueron trasladados a un hospital, donde permanecen bajo atención médica; los interrogatorios formales comenzarán una vez que su estado de salud lo permita", añadió el responsable de seguridad.

Por su parte, el ministro del Interior, Mazen al Faraya, dijo que la detención de los autores "no supone el fin de la operación", y reafirmó que "el Estado mantiene su compromiso de completar la investigación, esclarecer todas las circunstancias que rodearon el crimen y exigir responsabilidades a cualquier persona que haya participado en la planificación, incitación, asistencia o facilitación del ataque".

El ataque ocurrió la tarde del viernes cuando varios individuos armados irrumpieron en el patio de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge durante una ceremonia fúnebre en la que había asistentes tanto cristianos como musulmanes, y empezaron a "disparar indiscriminadamente" contra los presentes, informaron a EFE testigos del suceso.