Jordania bombardea posiciones en Siria en represalia por el ataque contra una iglesia

Según un comunicado oficial del Ejército jordano, reproducido por la agencia oficial de noticias jordana Petra, los bombardeos destruyeron varios emplazamientos de estas organizaciones, que no identificó, y causaron la muerte y heridas a numerosos de sus miembros, además de destruir varios vehículos.

Las Fuerzas Armadas jordanas señalaron que la operación responde al atentado cometido durante una ceremonia fúnebre en la iglesia de Hamud, en la gobernación de Karak, y afirmaron que sus autores están vinculados a las organizaciones terroristas atacadas en territorio sirio.

En la nota, el Ejército reafirmó su determinación de hacer frente a cualquier amenaza contra la seguridad de los ciudadanos y de continuar combatiendo el extremismo y el terrorismo.

La agencia oficial de noticias siria SANA informó de que se escucharon varias explosiones en las inmediaciones de las localidades de Nasib y Al Muzayrib, en la provincia meridional de Deraa, como consecuencia de los ataques aéreos jordanos.

Por su parte, la televisión oficial siria Al Ijbariya informó de "víctimas civiles" como resultado de bombardeos jordanos al sur de la aldea de Al Musaymiyah, en la zona rural de Deraa, aunque no ofreció un balance detallado de los afectados.

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El medio local Suwayda24 indicó, citando a fuentes locales, que aviones de combate jordanos bombardearon varias posiciones en Deraa y la zona de Tal Dhalfa, al noreste de la gobernación de Sueida y al este del aeropuerto de Khalkhalah, un área que anteriormente fue un bastión del Estado Islámico, causando "tanto muertos como heridos".

La operación aérea se produjo horas después de que las autoridades jordanas informaran de la detención de los tres presuntos autores del ataque en Karak, que pertenecen a una misma familia, tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

El director de Seguridad Pública, Obeidalah al Maayta, afirmó anteriormente en una rueda de prensa que el crimen no había sido planificado y que los tres individuos, que comparten ideología extremista, decidieron perpetrarlo de manera espontánea cuando se encontraban cerca del cortejo fúnebre.

El ministro del Interior, Mazen al Faraya, advirtió entonces de que las detenciones no ponían fin a la operación y aseguró que el Estado continuará investigando para esclarecer todas las circunstancias del ataque.

El atentado ocurrió el viernes por la tarde, cuando varios individuos armados irrumpieron en el patio de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, en Karak, durante una ceremonia fúnebre a la que asistían cristianos y musulmanes, y dispararon indiscriminadamente contra los presentes, según testimonios recabados por EFE.