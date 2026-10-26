Kenia da de alta a veinte contactos de su primer caso de ébola tras cumplir la cuarentena

“Pedimos a las comunidades que los reciban en sus hogares con calidez. Al haber completado 21 días sin presentar síntomas, no suponen ningún riesgo de infección para nadie”, indicó el director general de Salud en Kenia, el doctor Patrick Amoth, en un comunicado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas que finalizaron el aislamiento no presentaron ningún tipo de síntoma durante el periodo, aunque antes de ser liberados debieron pasar una evaluación de salud final, un asesoramiento sobre las precauciones a seguir tras el alta y un plan de seguimiento.

Se espera que los 98 contactos restantes sean dados de alta en cuatro fases a partir del 3 de noviembre próximo.

“La OMS elogia al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud Pública de Kenia y a los equipos sanitarios nacionales y regionales por su labor a la hora de responder con rapidez ante cada nuevo caso”, expresó la representante de la OMS en Kenia, la doctora Neema Rusibamayila Kimambo.

Luego de confirmarse el primer caso el 5 de octubre pasado, el Ministerio de Salud rastreó y puso en cuarentena a 135 contactos de los cuales ocho dieron positivo, aunque ya se encontraban aislados y fueron trasladados a un centro de tratamiento de ébola en Nairobi.

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Hasta ahora, Kenia ha registrado nueve casos confirmados, entre ellos dos fallecimientos.

El primer caso correspondía a un hombre keniano de 40 años que había vivido los últimos siete en la RDC, donde recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala (capital de Uganda) y, posteriormente, volar a Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 9.964 casos confirmados y 4.841 fallecidos hasta ahora.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Además, han detectado casos vinculados a la epidemia de la RDC en Francia (uno), Países Bajos (uno) y Nigeria (uno) junto con Kenia.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.