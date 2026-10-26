La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída de 2,98 %

Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de BBVA Argentina (-6,1 %) y Grupo Superviell (-6 %), mientras que las que más subieron fueron las de Ternium (+1,1 %) e IRSA (+0,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares presentaron bajadas de hasta el 2,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina saltó 8,2 %, a 765 puntos básicos, su mayor nivel en un año.

Tras el derrumbe de los mercados en Brasil después del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de este domingo, los activos argentinos sufrieron el arrastre negativo, particularmente en las cotizaciones de los títulos públicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.560 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió a 1.540 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.575 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 2,1 %, a 1.682,65 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,8 %, hasta los 1.574,40 pesos por unidad.