La Bolsa de São Paulo suspende la sesión y el real se deprecia tras la victoria de Lula

La administradora del mayor parqué latinoamericano implementó el llamado "circuit breaker", un mecanismo de suspensión temporal de las negociaciones que se activa cuando las caídas son mayores al 10 %.

Mientras tanto, en el mercado de divisas, el real brasileño se depreció esta mañana un 12 % frente al dólar, cotizado a 5,444 reales para la venta y 5,945 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los movimientos financieros reflejan la sorpresa ante la victoria de Lula y la ruptura de las expectativas que se tenían en torno a la elección de Bolsonaro, después de que este aventajara al mandatario en la primera vuelta de las presidenciales celebrada hace tres semanas.

El mercado albergaba una clara preferencia por el candidato ultraderechista, quien había prometido realizar un ajuste fiscal ante el aumento de la deuda en los últimos años, así como privatizar algunas empresas públicas.

Lula, por otro lado, se comprometió durante la campaña a mantener un fuerte gasto social, especialmente en educación y sanidad, un sello de sus tres mandatos presidenciales.

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Además, el presidente prometió impulsar una reforma constitucional para garantizar el derecho al transporte público gratuito los fines de semana.

Como reflejo de esa preferencia por el senador ultraderechista, la Bolsa se disparó un 7,7 % tras la primera vuelta de las presidenciales hace tres semanas.

Ese día el parqué cerró en su máximo histórico, impulsado por la confianza del mercado en una eventual victoria de Bolsonaro que no se materializó este domingo.