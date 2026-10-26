La Comisión de la ONU sobre Palestina pide no ayudar a Israel a "mantener la ocupación"

Muralidhar, que intervino por videoconferencia ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para presentar un informe sobre asesinatos y daños físicos y mentales causados por agentes estatales, señaló que lo más urgente es que Israel cese los crímenes internacionales que comete en los territorios palestinos ocupados, "incluido el genocidio en Gaza".

El documento examina los asesinatos y los actos que causan daños físicos y mentales cometidos por actores no estatales en el territorio palestino ocupado e Israel desde el 7 de octubre de 2023, fecha del ataque a gran escala de Hamás contra Israel.

Muralidhar sostuvo que Israel "continúa ampliando su control del territorio, donde siguen muriendo y resultando heridos civiles, incluidos niños que se acercan o cruzan la denominada línea amarilla".

"Es indignante que se haya permitido que estas acciones continúen sin cesar", afirmó, después de denunciar que los Estados miembros están tomando "pocas o ninguna medida para detener las atrocidades contra los palestinos".

La Comisión concluyó en el informe que las operaciones militares y la violencia de los colonos en Cisjordania forman parte de un ataque coordinado contra los palestinos para "consolidar los asentamientos, anexionarse territorio palestino y desplazar a la población" de sus tierras.

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"La conducta de las autoridades y fuerzas israelíes forma parte de una estrategia más amplia para exterminar y desplazar a los palestinos e imponerles condiciones de vida insoportables", dijo.

El informe también señala que la violencia sexual, reproductiva y de género, incluida la violación y otras formas de violencia sexual que constituyen tortura, sigue siendo utilizada por las fuerzas israelíes para "desplazar, someter y desestabilizar al pueblo palestino".

Muralidhar agregó que Israel ha buscado expandirse territorialmente y desplazar a los palestinos mediante la violencia desde la guerra de 1947-1948.

"La política de apropiarse de la mayor cantidad posible de tierras y minimizar al mismo tiempo la población palestina tiene raíces en prácticas históricas y ha provocado un uso excesivo y discriminatorio de la fuerza letal, desplazamientos y muertes y lesiones durante generaciones", dijo.

Muralidhar instó a los Estados miembros a "no prestar asistencia política, militar, económica o financiera para mantener la ocupación y los asentamientos", y a "emplear todos los medios a su alcance para prevenir y castigar el genocidio".

También les pidió que apoyen a la Corte Penal Internacional ante las recientes sanciones de Estados Unidos contra el tribunal y sus funcionarios.