La Comisión Europea expone en Madrid sus iniciativas de prevención de desastres

Esta serie de eventos, organizados por el Departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (DG ECHO, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea, tiene como objetivo dar a conocer los trabajos y las historias de los profesionales humanitarios que desempeñan su labor en América Latina y el Caribe.

Entre los panelistas de la jornada ‘EU solidarity in action: ¿Cómo ayuda la UE a las comunidades de América Latina y el Caribe a prepararse para los desastres?’ estarán la directora de proyectos de la oficina en el terreno de DG ECHO en Caracas, Irama Ficht Muñoz; la coordinadora de Salud y Nutrición del Equipo de Emergencia de Acción Contra el Hambre, Cristina Izquierdo; José Antonio Sanahuja, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid; el exasesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, y como moderadora, la responsable de España Exterior en el departamento de Internacional de Agencia EFE, Miriam Burgués.

Durante la jornada se explicarán algunos proyectos concretos financiados por la UE en esta región, con especial atención a Venezuela por los dos terremotos que tuvieron lugar en el país en junio de este mismo año.

En este caso, la asignación atribuida fue de 15 millones de euros para atender las necesidades más urgentes, junto con el desplazamiento de 750 efectivos de socorro, entre los que se incluyeron equipos de rescate de República Checa, Francia, Alemania, Italia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia, España y Turquía.

Así pues, se profundizará en el funcionamiento del mecanismo de protección civil de la UE (UCPM, en inglés), que puede solicitar cualquier país del mundo en situación de emergencia para contar con suministros básicos como medicamentos, material para refugios y unidades de purificación de agua, y equipos especializados o de ayuda para coordinar el trabajo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como contexto, se planteará que la cooperación internacional es más necesaria que nunca, dado que las crisis son más frecuentes, complejas e interrelacionadas, en un momento de conflictos en diferentes regiones del planeta y con fenómenos meteorológicos extremos provocados por los efectos del cambio climático.

Por eso, desde la UE y La Ayuda Humanitaria de la UE -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- advierten que se deben reforzar las labores de prevención y preparación en torno a cinco ejes: anticiparse a los riesgos, sensibilizar a la población, mejorar los sistemas de alerta temprana, reforzar las capacidades de respuesta y garantizar unos sistemas sólidos de protección civil.